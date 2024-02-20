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Парламентская газета

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Участникам спецоперации хотят сохранить «гектары» на Дальнем Востоке

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского Комитета по международным делам Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается сохранить право на земельный участок, выделенный по программе «Дальневосточный гектар», за участником спецоперации на время прохождения службы.

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