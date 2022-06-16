Набиуллина: валютные вклады и обращение валюты в России запрещать не будут

Запрета на хождение доллара и евро в России не будет, и граждане сохранят свои валютные вклады, пообещала глава ЦБ Эльваира Набиуллина во время заседания «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», которое проходит в рамках ПМЭФ-2022.