Устойчивое развитие достигло околоземной орбиты: японские учёные отправили на орбиту деревянный спутник

В декабре 2024 года с борта МКС были успешно запущены пять спутников кубсат-формата. Особое внимание привлёк LignoSat — уникальный деревянный спутник, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).
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