Британский экс-премьер Борис Джонсон назвал атаку ВСУ на Курскую область «лучшей

Астон Мартин

А почему против него не заводится дело , дурачками называют , смотрят сквозь пальцы ...ОНИ ПЛАНИРОВЩИКИ и далеко не дурачки , по их воле все происходит и если боятся на схватку с ними то о чем разговаривать вообще , они спонсируют и присылают ракеты , каке же они дурачки , они зачинщики и надо это прямо говорить , и байден не дурак старый и харрис не тупая болтушка ...не надо заводить в сторону смыслы , это враги и от своего не отстанут , надо прямо это говорить ...и бороться надо именно с ними ... 🥸