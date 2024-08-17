Британский экс-премьер Борис Джонсон назвал атаку ВСУ на Курскую область «лучшей новостью» Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон с большим воодушевлением воспринял новость о вторжении ВСУ в Курскую область.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
Ну да сами разрабатывали -поэтому и хвалят
Ответить
20 час.
Severyanin
Деревенский дурачок в своём амплуа. На Западе уже здравомыслящих людей не осталось. Только пид оры и сумасшедшие. Пора этот заразный остров утилизировать
Ответить
20 час.
Астон Мартин
А почему против него не заводится дело , дурачками называют , смотрят сквозь пальцы ...ОНИ ПЛАНИРОВЩИКИ и далеко не дурачки , по их воле все происходит и если боятся на схватку с ними то о чем разговаривать вообще , они спонсируют и присылают ракеты , каке же они дурачки , они зачинщики и надо это прямо говорить , и байден не дурак старый и харрис не тупая болтушка ...не надо заводить в сторону смыслы , это враги и от своего не отстанут , надо прямо это говорить ...и бороться надо именно с ними ... 🥸
Ответить
18 час.
Свежие комментарии