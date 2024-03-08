Роман Вильфанд раскрыл, когда будет пора менять зимнюю резину на летнюю

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. В марте еще рано думать о смене зимних покрышек на летние. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и раскрыл, когда придет время для «переобувания».
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