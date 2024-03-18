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ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России- Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей!

ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России- Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей!

На выборах президента России обработано 99,01% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

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Комментарии
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Николай Чусовский
&quot;... выбираем лучшего из худших&quot; - затасканная манипуляция выборов 96 года да и штатовских этого.                         &quot;2.Народ выбирал человека, а не программу кандидата ...&quot; - откровенная манипулятивная ложь! Первое: у него целый комплекс реализуемых программ, в стране и в мире, о которых говорят почти каждый день и которые видит избиратель. А такой %-т связан с тем, что нет уверенности в том, что новый избранник, их или часть из них, не пох*рит!        Что ж, жди ждун!
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4 час.
Николай Чусовский
И второе: хоть он и самовыдвиженец , он фактически инициатор создания партии &quot;Единая Россия&quot; и фактически её представляет и ею поддержан (не было другого кандидата от основной и ведущей в стране партии) . И соответственно программы. Это всем очевидно!
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4 час.
Николай Чусовский
P.S. И ещё о программах. В программах КПРФ и ЛДПР я могу быть уверен в какой-то степени. А вот Даванков. Кроме общих фраз обещаний я от него ничего не услышал. Увы.                             Это мне напоминает &quot;программу&quot; Зеленского: &quot;я закончу войну&quot;! И итог!?
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3 час.

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