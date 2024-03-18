ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России- Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей!

Николай Чусовский

"... выбираем лучшего из худших" - затасканная манипуляция выборов 96 года да и штатовских этого. "2.Народ выбирал человека, а не программу кандидата ..." - откровенная манипулятивная ложь! Первое: у него целый комплекс реализуемых программ, в стране и в мире, о которых говорят почти каждый день и которые видит избиратель. А такой %-т связан с тем, что нет уверенности в том, что новый избранник, их или часть из них, не пох*рит! Что ж, жди ждун!