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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Первые две декады января стали аномально теплыми на Алтае

Первые две декады января стали аномально теплыми на Алтае

Погода этой зимой балует жителей региона, но через пару дней в край придет существенное похолодание Первая и вторая декады января 2025 года в Алтайском крае стали аномально теплыми, превысив норму на 7-10 градусов.

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