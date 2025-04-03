Госдума одобрила проект порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету

Инициатива поступила от Верховного суда России Государственная дума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, передает РИА Новости.
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