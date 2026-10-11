ГВ «Север» продолжает продвижение на Сумском направлении

Группировка «Север» продолжает продвижение в Сумской области, за сутки уничтожено более 160 украинских военных, 1 миномёт, 4 единицы автомобильной техники, 26 пусковых установок БПЛА и 194 беспилотника.
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