Киев становится «тиром» для дронов — до конца года в бандеровской столице будет уничтожена вся инфраструктура Американский эксперт насчитал 80 тысяч реактивных «Гераней», нацеленных на Украину Радомир Маркуш Фото: Attack Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press В ночь на 10 октября ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия.
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