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«Реал» хочет подписать Диоманде к субботе – до отъезда «Лейпцига» на сбор в Австрию. Клубы снова общались сегодня (Флориан Плеттенберг)

« Реал » стремится завершить сделку по Яну Диоманде до того, как в субботу «Лейпциг» отправится на тренировочный сбор в Австрию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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