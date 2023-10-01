Медведев: британских военных будут уничтожать на Украине как специалистов НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если британские военные будут проводить обучение на Украине, российские Вооруженные силы будут уничтожать их не как наемников, а как натовских специалистов.
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