Хозяева "Пятёрочек" и "Чижиков" гребут миллиарды, а фермеры – в минусе. Деньги из наших магазинов уходят в Европу

Никогда еще так плохо не жили в бывших "союзницах" , проститутки и потаскухи , как при Путине .. Еще никогда россияне не жили так хорошо , как при Путине ..

Андрей М

Меня терзают смутные сомнения... Однако, если в "Пятерочке" около 55 рублей за кг, то когда фермер торгует на рынке своей картошкой, то цена под 80 рублей за кг, а то и больше! Так в чем тогда проблема? То, что торговые сети работают на разнице покупки и продажи всем понятно.. А вот когда фермер одним продает свой продукт по одной цене, а другим чуть ли не в два раза дороже... Это как-то несколько напрягает. Нет?