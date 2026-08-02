Автор: Сергей Иванов Производители продуктов в России зажаты в тисках. С одной стороны, их душат ретейлеры-монополисты, с другой – изводят чиновники.
Хозяева "Пятёрочек" и "Чижиков" гребут миллиарды, а фермеры – в минусе. Деньги из наших магазинов уходят в Европу
Комментарии
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Александр Глущенко
Никогда еще так плохо не жили в бывших "союзницах" , проститутки и потаскухи , как при Путине .. Еще никогда россияне не жили так хорошо , как при Путине ..
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1 м.
ninikooo Митусова
А « безвольное Правительство» никак не может издать законы, защищающие интересы российский фермеров. Оно может только миллиарды попрошайкам из Средней Азии « дарить.»
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1 м.
Андрей М
Меня терзают смутные сомнения... Однако, если в "Пятерочке" около 55 рублей за кг, то когда фермер торгует на рынке своей картошкой, то цена под 80 рублей за кг, а то и больше! Так в чем тогда проблема? То, что торговые сети работают на разнице покупки и продажи всем понятно.. А вот когда фермер одним продает свой продукт по одной цене, а другим чуть ли не в два раза дороже... Это как-то несколько напрягает. Нет?
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1 м.
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