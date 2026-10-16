Фрагмент исторического занавеса театра имени Вахтангова, использовавшегося около ста лет, передал Владимирскому театру драмы директор московского коллектива Кирилл Крок в рамках открывшегося во Владимире фестиваля «У Золотых ворот».
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