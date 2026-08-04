ООН собирает информацию об атаках дронов на Кубань и Московскую область

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает и проверяет информацию об атаке беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком, в результате которой погибли семь человек, в том числе четверо детей.
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