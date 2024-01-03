Песков: Сообщения о якобы сенсационном заявлении Путина являются фейком

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения различных Telegram-каналов о том, что глава государства Владимир Путин якобы готовит в ближайшее время сенсационное заявление по мировой информации, не соответствуют действительности.
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