МВД, ФСБ и СК пресекли мошенническую схему в четырёх регионах: в Московской и Ростовской областях, Республике Калмыкия и ДНР.
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