Рост доходов населения стимулировал подорожание сливочного масла: Оксана Лут о проблеме растущих цен Оксана ШевченкоМинистр сельского хозяйства России, Оксана Лут, подтвердила значительный рост цен на сливочное масло в стране.
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