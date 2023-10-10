Анастасия Ракова: Врачи смогли уделить пациентам центров амбулаторной онкопомощи на 25 тысяч часов больше благодаря постам записи

Во всех центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Москвы действуют "Посты записи", администраторы которых помогают горожанам подобрать оптимальное время записи на исследования для выполнения полного комплекса назначенных врачом-онкологом анализов за минимальное число визитов.
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