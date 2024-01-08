Юрий Лоза раскритиковал засилье Киркорова и Баскова в ''новогодних огоньках''

Композитор считает, что интерес зрителя к новогодним концертам сильно просел.Певец Юрий Лоза, ранее активно раскритиковавший тексты современных песен, полагает, что продюсерам музыкальных шоу пора бы прислушаться к зрителю, который больше не хочет видеть по ТВ бесконечные кривляния на сцене в исполнении Киркорова и Баскова.