Священник дал советы по одежде для крещенских купаний

Священник дал советы для россиян о форме одежды для купаний в крещения. В беседе с "Москвой 24" глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) отметил, что женщинам не стоит надевать футболку на голое тело для крещенских купаний.
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