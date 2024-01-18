Священник дал советы по одежде для крещенских купаний

Священник дал советы для россиян о форме одежды для купаний в крещения. В беседе с "Москвой 24" глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) отметил, что женщинам не стоит надевать футболку на голое тело для крещенских купаний.