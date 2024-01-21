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Экс-игрок Радимов назвал "Локомотив" неплохим вариантом для защитника Джикии

Экс-игрок Радимов назвал "Локомотив" неплохим вариантом для защитника Джикии

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Владислав Радимов предположил, что между защитником московского "Спартака" Георгием Джикией и главном тренером красно-белых Гильермо Абаскалем произошла недомолвка, из-за которой футболист лишился места в основном составе команды.

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