Экс-игрок Радимов назвал "Локомотив" неплохим вариантом для защитника Джикии

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Владислав Радимов предположил, что между защитником московского "Спартака" Георгием Джикией и главном тренером красно-белых Гильермо Абаскалем произошла недомолвка, из-за которой футболист лишился места в основном составе команды.