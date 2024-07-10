Женщина на внедорожнике въехала в стену дома в центре Москвы

РЕН ТВ Пожилая женщина на дорогом внедорожнике въехала в стену дома в центре Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 10 июля у жилого комплекса "Спутник" на 1-м Зачатьевском переулке.