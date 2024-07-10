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Женщина на внедорожнике въехала в стену дома в центре Москвы

Женщина на внедорожнике въехала в стену дома в центре Москвы

РЕН ТВ Пожилая женщина на дорогом внедорожнике въехала в стену дома в центре Москвы. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 10 июля у жилого комплекса "Спутник" на 1-м Зачатьевском переулке.

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