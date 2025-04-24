Почему барабанщиков на концертах закрывают стеклом

Вы когда-нибудь замечали, что на концертах барабанщика часто отгораживают прозрачным щитом? Одни думают, что это — защита от летящих палочек, другие шутят, что так музыканта спасают от помидоров разгневанных фанатов.
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