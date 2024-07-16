Расчеты МТ-12 "Рапира" уничтожили замаскированные минометы и живую силу ВСУ

Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные минометы калибра 82 миллиметра и живую силу ВСУ.
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