В рязанских лесах потушили еще 2 пожара

По данным "Авиалесохраны", общая площадь пожаров составляет сейчас 96,2 гектара. Сутками ранее была указана цифра в 104,28 гектара - как пояснили 62ИНФО в ведомстве, показатели корректируют после тушения пожаров, когда появляется возможность более точно оценить обстановку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии