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62ИНФО | Новости Рязани

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В рязанских лесах потушили еще 2 пожара

В рязанских лесах потушили еще 2 пожара

По данным "Авиалесохраны", общая площадь пожаров составляет сейчас 96,2 гектара. Сутками ранее была указана цифра в 104,28 гектара - как пояснили 62ИНФО в ведомстве, показатели корректируют после тушения пожаров, когда появляется возможность более точно оценить обстановку.

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