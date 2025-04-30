В рязанских лесах потушили еще 2 пожара

По данным "Авиалесохраны", общая площадь пожаров составляет сейчас 96,2 гектара. Сутками ранее была указана цифра в 104,28 гектара - как пояснили 62ИНФО в ведомстве, показатели корректируют после тушения пожаров, когда появляется возможность более точно оценить обстановку.