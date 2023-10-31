Bloomberg: Макрон посетит Среднюю Азию, чтобы договориться о поставках урана

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами Казахстана и Узбекистана состоится на этой неделе, Париж хочет обезопасить свою атомную энергетическую промышленность, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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