Депутат Госдумы Шеремет призвал Туска «прикусить язык» после слов о России

Премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках своих высказываний о России должен «прикусить язык» и прекратить нагнетать антироссийскую истерию, заявил член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет.
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