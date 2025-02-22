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Депутат Госдумы Шеремет призвал Туска «прикусить язык» после слов о России

Депутат Госдумы Шеремет призвал Туска «прикусить язык» после слов о России

Премьер-министр Польши Дональд Туск в рамках своих высказываний о России должен «прикусить язык» и прекратить нагнетать антироссийскую истерию, заявил член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет.

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