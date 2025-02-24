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Царьград

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Русские войска освободили Улаклы и укрепили позиции в ДНР

Русские войска освободили Улаклы и укрепили позиции в ДНР

Русские войска успешно ликвидировали «карман» у села Константинополь в ДНР, заняв Улаклы. Глава региона Денис Пушилин сообщил о создании предпосылок для продвижения военных на новые направления после освобождения населённого пункта.

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