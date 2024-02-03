О чем сигналит наш организм, когда очень хочется мяса Мясо является источником витаминов группы B, В12, магния, калия, цинка, железа, животного белка и других полезных микроэлементов, необходимых для нашего организма.
О чем сигналит наш организм, когда очень хочется мяса
Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Чтобы не хотелось мяса, нужно полностью и навсегда отказаться от красного мяса - свинина, говядина, телятина. Лично я отказался от красного мяса 50 лет назад, перешел только на птицу и рыбу и чувствую себя в свои 79 лет прекрасно. К тому же я ежедневно выполняю тибетские упражнения Око возрождения, к которым добавляю йоговские асаны А еще я практикую каскадное голодание.
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