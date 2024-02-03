О чем сигналит наш организм, когда очень хочется мяса

АК

Александр Киевская Русь

Чтобы не хотелось мяса, нужно полностью и навсегда отказаться от красного мяса - свинина, говядина, телятина. Лично я отказался от красного мяса 50 лет назад, перешел только на птицу и рыбу и чувствую себя в свои 79 лет прекрасно. К тому же я ежедневно выполняю тибетские упражнения Око возрождения, к которым добавляю йоговские асаны А еще я практикую каскадное голодание.