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Женская Вселенная

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  • Александр Киевская Русь
    Чтобы не хотелось мяса, нужно  полностью и навсегда отказаться от красного мяса -  свинина, говядина, телятина.  Личн...О чем сигналит на...
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О чем сигналит наш организм, когда очень хочется мяса

О чем сигналит наш организм, когда очень хочется мяса

О чем сигналит наш организм, когда очень хочется мяса Мясо является источником витаминов группы B, В12, магния, калия, цинка, железа, животного белка и других полезных микроэлементов, необходимых для нашего организма.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Чтобы не хотелось мяса, нужно  полностью и навсегда отказаться от красного мяса -  свинина, говядина, телятина.  Лично я отказался от красного мяса  50 лет назад,  перешел  только на  птицу и рыбу  и чувствую себя в свои 79 лет прекрасно.  К тому же я ежедневно    выполняю тибетские  упражнения Око возрождения,  к которым добавляю  йоговские асаны А еще я практикую каскадное голодание.
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