На третий день индеец Соколиный Глаз заметил, что у сарая нет стены(с)

АС

Анатолий Страшко

Даже неискушённому россиянину видно как нас пытаются расшатать, используя нашу полинациональность. Работодатели это лишь озадаченные извлечением прибыли. Не более. Их используют наши "друзья". Втихую. Особо не засвечиваясь. Кто это? А посмотрите кого в Думе разными видами подачек балуют оттуда. Под благородными лозунгами. И кто с пеной у рта защищает "права приезжего человека". Вот кем надо ФСБ заниматься в первую очередь. Выяснять истинную причину их поведения.