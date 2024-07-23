Сегодня МВД выкатило проект новой Стратегии противодействия экстремизму и это весьма примечательный документ.
На третий день индеец Соколиный Глаз заметил, что у сарая нет стены(с)
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Быстрее надо работать!!! Пока наши думают, мастурбеки действуют!!!
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Даже неискушённому россиянину видно как нас пытаются расшатать, используя нашу полинациональность. Работодатели это лишь озадаченные извлечением прибыли. Не более. Их используют наши "друзья". Втихую. Особо не засвечиваясь. Кто это? А посмотрите кого в Думе разными видами подачек балуют оттуда. Под благородными лозунгами. И кто с пеной у рта защищает "права приезжего человека". Вот кем надо ФСБ заниматься в первую очередь. Выяснять истинную причину их поведения.
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2 час.
НС
Николай Савинов
Даже на ТВ давно забыли культуру чистого русского,литературного языка.Они там даже соревнуются,кто больше исковеркает русский язык.Уже более 25 лет,наше ТВ,говорит на уголовно-кавказском жаргоном.А может это делается умышленно.Вот мол смотрите не русскую безграмотность,они даже разучились говорить на чистом русском,литературном языке.
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2 час.
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