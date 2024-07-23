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На третий день индеец Соколиный Глаз заметил, что у сарая нет стены(с)

На третий день индеец Соколиный Глаз заметил, что у сарая нет стены(с)

Сегодня МВД выкатило проект новой Стратегии противодействия экстремизму и это весьма примечательный документ.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Быстрее надо работать!!!  Пока наши думают, мастурбеки  действуют!!!
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Даже неискушённому россиянину видно как нас пытаются расшатать, используя нашу полинациональность. Работодатели это лишь озадаченные извлечением прибыли. Не более. Их используют наши &quot;друзья&quot;. Втихую. Особо не засвечиваясь. Кто это? А посмотрите кого в Думе разными видами подачек балуют оттуда. Под благородными лозунгами. И кто с пеной у рта защищает &quot;права приезжего человека&quot;. Вот кем надо ФСБ заниматься в первую очередь. Выяснять истинную причину их поведения.
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2 час.
НС
Николай Савинов
Даже на ТВ давно забыли культуру чистого русского,литературного языка.Они там даже соревнуются,кто больше исковеркает русский язык.Уже более 25 лет,наше ТВ,говорит на уголовно-кавказском жаргоном.А может это делается умышленно.Вот мол смотрите не русскую безграмотность,они даже разучились говорить на чистом русском,литературном языке.
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2 час.

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