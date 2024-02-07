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ВКС России мощным ударом уничтожило президентскую бригаду ВСУ

ВКС России мощным ударом уничтожило президентскую бригаду ВСУ

ВС России нанесли удары по 1-й президентской бригаде нацгвардии Украины и другим подразделениям.Русская авиация и артиллерия нанесла решительный удар по позициям 1-й президентской бригаде ВСУ имени гетмана Петра Дорошенко, являющейся подразделение нацгвардии Украины, а также двум другим украинским бригадам в районах Урожайного, Угледара и Доброполья.

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