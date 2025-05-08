Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Такое впечатление, что кто-то хочет специально пристроить побольше мигрантов в какие-то определённые сектора

Такое впечатление, что кто-то хочет специально пристроить побольше мигрантов в какие-то определённые сектора

Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта" На недавнем заседании коллегии МВД президенту докладывали о катастрофической ситуации с кадрами в полиции, обратил внимание депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

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Комментарии
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С
Странник
правительство на месте, а вы действительно в жопе. Столько икспертовт развелось, ничего из себя не представляющих
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12 час.
cvyurij Цветков
Пора закрыть все границы для азиатов!. Их у нас уже с избытком. И пора применить массовую депортацию всех анклавов! Народ этого требует!
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8 час.
sorsw
Это так и есть
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7 час.
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