Такое впечатление, что кто-то хочет специально пристроить побольше мигрантов в какие-то определённые сектора

С Странник правительство на месте, а вы действительно в жопе. Столько икспертовт развелось, ничего из себя не представляющих

cЦ cvyurij Цветков Пора закрыть все границы для азиатов!. Их у нас уже с избытком. И пора применить массовую депортацию всех анклавов! Народ этого требует!