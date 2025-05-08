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Netflix выходит на рынок коротких видеороликов с новой вертикальной лентой для мобильных устройств

Netflix выходит на рынок коротких видеороликов с новой вертикальной лентой для мобильных устройств

В среду Netflix объявил о начале тестирования функции коротких видеороликов, что свидетельствует о том, что даже гигант потокового вещания с более чем 300 миллионами подписчиков обеспокоен тем, что зрители теряют время, проведенное на мобильных устройствах, из-за таких приложений, как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels.

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