Слюсарь сообщил о раненном в Ростове-на-Дону мальчике при атаке ВСУ на дома

В Ростове-на-Дону при атаке украинских беспилотников получили повреждения два многоквартирных дома и пострадал ребенок, сообщил в Max губернатор Юрий Слюсарь.
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