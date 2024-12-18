NatComms: в Испании найдены окаменелости старейшего из известных горгонопсов

Международная группа палеонтологов под руководством Каталонского палеонтологического института нашла и описала ископаемое животное, обитавшее между 270 и 280 млн лет назад на территории современного острова Мальорка.
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