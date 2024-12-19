В Москве выпали алмазная пыль и ледяные иглы

Синоптик Тишковец: в Москве ночью выпали снежные кристаллы и ледяные иглы В Москве и Подмосковье в ночь на 19 декабря на фоне 20-градусных морозов и малооблачной погоды выпали снежные кристаллы и ледяные иглы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.