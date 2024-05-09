Норникель отберут после инаугурации?

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Отнять все награбленное у России , а его на зону лет на 30 и не меньше
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Будет перераздел собственности, народ ни чего с этого иметь не будет....
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16 час.
Юрий Воробьев
Давно пора этих жуликов посадить на заслуженное место в Магадане.
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15 час.

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