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Газета.ру

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Инвестор Виноградов: в октябре ставки по ипотеке на новостройки составят 18,5%

Инвестор Виноградов: в октябре ставки по ипотеке на новостройки составят 18,5%

Средние ставки по ипотеке на новостройки в сентябре составят 16–19%, а на вторичное жилье — 18–19%. К октябрю–ноябрю показатели могут снизиться примерно на 0,5 процентного пункта, спрогнозировал «Газете.

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