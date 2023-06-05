Новые серийные солнечные панели Maxeon уверенно показывают эффективность 24,7%

Технология солнечных панелей Maxeon 7 основана на технологии гребенчатого тылового контакта (IBC). Компания-производитель построила сборочную линию на Филиппинах и недавно объявила о расширении объемов выработки «рекордного» модуля до 500 МВт.
Технология солнечных панелей Maxeon 7 основана на технологии гребенчатого тылового контакта (IBC). Компания-производитель построила сборочную линию на Филиппинах и недавно объявила о расширении объемов выработки «рекордного» модуля до 500 МВт.
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