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Житель Новосибирска отправил почтой 165 живых пчёл в другие города

Житель Новосибирска отправил почтой 165 живых пчёл в другие города

Пчеловод из Новосибирска отправил почтой в другие города Сибири 165 живых пчёл. Для этого насекомых пришлось упаковать в специальные контейнеры, оборудованные системой питания и вентиляцией, а в коробках для посылок проделать дырки для воздуха.

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