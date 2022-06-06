Житель Новосибирска отправил почтой 165 живых пчёл в другие города

Пчеловод из Новосибирска отправил почтой в другие города Сибири 165 живых пчёл. Для этого насекомых пришлось упаковать в специальные контейнеры, оборудованные системой питания и вентиляцией, а в коробках для посылок проделать дырки для воздуха.