В делегацию Украины вошел заподозренный в убийстве переговорщика генерал СБУ

В украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле вошел заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, который подозревался в причастности к убийству участника первых переговоров о прекращении огня банкира Дениса Киреева.
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