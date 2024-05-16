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Четыре дня поисков и сотни добровольцев: Пропавшая 12-летняя девочка умерла на руках волонтёров

Четыре дня поисков и сотни добровольцев: Пропавшая 12-летняя девочка умерла на руках волонтёров

На поиски пропавшей 12-летней девочки из села Славкино Ульяновской области вышли сотни добровольцев. Малышку искали четыре дня и нашли, но спасти её не удалось - девочка фактически умерла на руках волонтёров Четыре дня назад, 12 мая, в селе Славкино Ульяновской области пропала 12-летняя девочка, пишет KP.

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