Четыре дня поисков и сотни добровольцев: Пропавшая 12-летняя девочка умерла на руках волонтёров

На поиски пропавшей 12-летней девочки из села Славкино Ульяновской области вышли сотни добровольцев. Малышку искали четыре дня и нашли, но спасти её не удалось - девочка фактически умерла на руках волонтёров Четыре дня назад, 12 мая, в селе Славкино Ульяновской области пропала 12-летняя девочка, пишет KP.