Александр Шерин может пойти в Госдуму от Рязанской области по одному из округов

В следующем году пройдут выборы в Госдуму, их участников может ждать серьезная конкуренция. Партия «Справедливая Россия» может сформировать партийный округ так, что Рязанская область будет в нем с Тульской и несколькими другими.
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