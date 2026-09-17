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Такого не было за 5 лет наблюдений: зафиксирован самый длинный перерыв во вспышках на Солнце с 2021 года

Такого не было за 5 лет наблюдений: зафиксирован самый длинный перерыв во вспышках на Солнце с 2021 года

Текущий солнечный цикл может завершиться раньше привычных 11 лет На Солнце впервые с декабря 2021 года зафиксирован четырёхдневный период без единой вспышки класса C и выше.

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