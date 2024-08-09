«Таттелеком» отчитался о результатах деятельности за 1-е полугодие 2024 года

ПАО «Таттелеком», крупнейший оператор фиксированной связи в Республике Татарстан, и ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), один из операторов мобильной связи в регионе, входящие в группу компаний «Таттелеком» (далее – Группа), подвели итоги деятельности за I полугодие 2024 года согласно РСБУ.
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