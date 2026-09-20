Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьев, Коростелев, Ардашев и Мальцев пробегут квалификацию спринта «классикой»

Мужчины выступят в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке. Чемпионат России по лыжероллерам Малиновка Мужчины Спринт, классический стиль Начало квалификации – 11:00 по московскому времени, начало финалов – 13:00 по московскому времени Квалификация Старт-лист 1.