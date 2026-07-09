Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Симоньян: «Россия пальцем не трогала Европу»

Симоньян: «Россия пальцем не трогала Европу»

Отвечая на вопрос об ответственности России за предотвращение ядерной эскалации или масштабного военного кризиса в Европе, главред RT отметила, что за время СВО российские танки, боевые самолёты и ракеты, как она утверждает, не применялись против европейских государств.

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