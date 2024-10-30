Театр абсурда
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Театр абсурда

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О вариантах договоренностей с Украиной

О вариантах договоренностей с Украиной

Ликвидация террористической организации "Украина" – дело долгое не только потому, что наниматели из НАТО подкрепляют ее изрядными ресурсами, но и потому, что удары в полную силу сильно повредили бы жителям оккупированных ею территорий и тем самым оттолкнули бы наших союзников.

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