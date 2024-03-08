FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    А что еще от пидора ждать эГалкин* вмешался ...
  • Иван Иванов
    Какой он нах-н артист, на кого рот разинул дешевка подзаборная.Ирина Безрукова п...

Ученые после 15 лет споров «отменили» новую геологическую эпоху, связанную с человеком

Ученые после 15 лет споров «отменили» новую геологическую эпоху, связанную с человеком

Согласно имеющимся научным данным, Земле около 4,6 млрд лет. Последние 11 700 лет идет геологическая эпоха, называемая голоцен, которую отсчитывают со времени, когда отступили гигантские ледники, покрывавшие планету во время ледникового периода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх