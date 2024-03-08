Ученые после 15 лет споров «отменили» новую геологическую эпоху, связанную с человеком

Согласно имеющимся научным данным, Земле около 4,6 млрд лет. Последние 11 700 лет идет геологическая эпоха, называемая голоцен, которую отсчитывают со времени, когда отступили гигантские ледники, покрывавшие планету во время ледникового периода.